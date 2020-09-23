Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Франк де Бур, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, специалист подпишет с Королевским футбольным союзом Нидерландов соглашение, которое будет действовать до 2022 года. На посту наставника сборной Нидерландов де Бур заменит Рональда Кумана, который возглавил "Барселону".
50-летний де Бур ранее тренировал "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Атланту Юнайтед". Четырехкратный чемпион Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Открытого кубка США.
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|Виллем II
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|34
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