Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана

Теги нидерландыфранк де буррональд куман

Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Франк де Бур, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, специалист подпишет с Королевским футбольным союзом Нидерландов соглашение, которое будет действовать до 2022 года. На посту наставника сборной Нидерландов де Бур заменит Рональда Кумана, который возглавил "Барселону".

50-летний де Бур ранее тренировал "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Атланту Юнайтед". Четырехкратный чемпион Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Открытого кубка США.

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