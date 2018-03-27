Сборная Нидерландов победила Португалию впервые с 1991 года

В товарищеском матче сборная Нидерландов разгромила национальную команду Португалии со счётом 3:0.

Таким образом, голландцы победили португальцев впервые за 27 лет. До этого последний раз "оранжевые" обыгрывали "европейских бразильцев" в октябре 1991 года.

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