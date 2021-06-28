Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера
Наставник сборной Нидерландов Франк Де Бур находится на грани увольнения с занимаемого поста.
По информации журналиста Николо Скиры, за отставку 51-летнего специалиста выступают многие члены правления голландской федерации футбола.
Напомним, что накануне "оранжевые" вылетели с Евро-2020, проиграв Чехии со счётом 0:2.
Де Бур тренирует сборную с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2022.
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