Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера

Фото твиттер Франка Де Бура

Наставник сборной Нидерландов Франк Де Бур находится на грани увольнения с занимаемого поста.

По информации журналиста Николо Скиры, за отставку 51-летнего специалиста выступают многие члены правления голландской федерации футбола.

Напомним, что накануне "оранжевые" вылетели с Евро-2020, проиграв Чехии со счётом 0:2.

Де Бур тренирует сборную с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2022.

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