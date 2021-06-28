Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера

Теги нидерландыфранк де бур

Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера

Фото твиттер Франка Де Бура

Наставник сборной Нидерландов Франк Де Бур находится на грани увольнения с занимаемого поста.

По информации журналиста Николо Скиры, за отставку 51-летнего специалиста выступают многие члены правления голландской федерации футбола.

Напомним, что накануне "оранжевые" вылетели с Евро-2020, проиграв Чехии со счётом 0:2.

Де Бур тренирует сборную с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2022.

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