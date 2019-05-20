Сборная Нидерландов выиграла юношеский Евро-2019

В воскресенье вечером состоялся финальный матч юношеского Евро-2019 (U-17).

В решающем поединке сборная Нидерландов взяла верх над командой Италии и стала победителем турнира.

Нидерланды (U-17) — Италия (U-17) - 4:2

Голы: Хансен, 20 - 1:0, Баннис, 37 - 2:0, Маатсен, 45 - 3:0, Лоренцо, 56 - 3:1, Унувар, 70 - 4:1, Лоренцо, 89 - 4:2.

Для голландцев этот триумф на юношеском Евро стал вторым подряд и четвертым в истории.

Напомним, что сборная России вылетела из турнира ещё по итогам группового этапа.

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