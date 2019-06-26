Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче второго тура группового этапа Кубка Африки
Сборная Нигерии минимально обыграла Гвинею (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка Африки.
Победный гол забил защитник Кеннет Омеруо.
Нигерия - Гвинея - 1:0 (0:0)
Гол: Омеруо, 73.
Нигерия: Акпей, Балогун, Омеруо, Эйна, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (П.Онуачу, 88), Муса, Ивоби (Чиквуэзе, 78), Саймон (Калу, 90+4).
Гвинея: Коне, Дюрестам (Сидибе, 73), Фалетт, И.Силла, Сека, Сиссе, Н.Кейта (Бангура, 71), Диавара, Траоре, Камано (Койта, 82), Каба.
Нигерия с 6 очками занимает 1 место в группе B. Гвинея с 1 очком расположилась на 3 позиции.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|1
|1
|3
|Мадагаскар
|1
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
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|2
|Бенин
|1
|1
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|Гана
|1
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|Гвинея-Бисау
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