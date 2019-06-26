Сборная Нигерии обыграла Гвинею​ в матче второго тура группового этапа Кубка Африки

Сборная Нигерии минимально обыграла Гвинею​ (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка Африки.

Победный гол забил защитник Кеннет Омеруо.

Нигерия - Гвинея - 1:0 (0:0)

Гол: Омеруо, 73.

Нигерия: Акпей, Балогун, Омеруо, Эйна, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (П.Онуачу, 88), Муса, Ивоби (Чиквуэзе, 78), Саймон (Калу, 90+4).

Гвинея: Коне, Дюрестам (Сидибе, 73), Фалетт, И.Силла, Сека, Сиссе, Н.Кейта (Бангура, 71), Диавара, Траоре, Камано (Койта, 82), Каба.

Нигерия с 6 очками занимает 1 место в группе B. Гвинея с 1 очком расположилась на 3 позиции.

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