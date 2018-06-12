Сборная Нигерии прибыла в Россию в оригинальных костюмах

Вчера сборная Нигерии прибыла в Ессентуки, где команда будет базироваться во время Чемпионата Мира. Гостей, который были облачены в оригинальные костюмы в цветах национального флага, город встретил традиционными хлебом и солью.

Напомним, сегодня в Россию прилетят еще семь сборных. | soccernews.ru