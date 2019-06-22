Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Нигерии минимально обыграла Бурунди.
Победный гол в свой актив записал нападающий "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало.
Нигерия – Бурунди - 1:0
Гол: Игало, 77 - 1:0.
Нигерия: Акпейи, Трост-Эконг, Омеруо, Айна, Шеху (Авазьем, 42), Этебо, Ндиди, Ивоби, Чуквуэзе, Оби Микел (Муса, 58), Онуачу (Игало, 73).
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|1
|3
|3
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|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|0
|0
|3
|Мадагаскар
|0
|0
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|0
|0
|2
|Кения
|0
|0
|3
|Сенегал
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Намибия
|0
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ангола
|0
|0
|2
|Мали
|0
|0
|3
|Мавритания
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Бенин
|0
|0
|2
|Камерун
|0
|0
|3
|Гана
|0
|0
|4
|Гвинея-Бисау
|0
|0