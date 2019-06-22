Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди

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Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Нигерии минимально обыграла Бурунди.

Победный гол в свой актив записал нападающий "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало.

Нигерия – Бурунди - 1:0

Гол: Игало, 77 - 1:0.

Нигерия: Акпейи, Трост-Эконг, Омеруо, Айна, Шеху (Авазьем, 42), Этебо, Ндиди, Ивоби, Чуквуэзе, Оби Микел (Муса, 58), Онуачу (Игало, 73).

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