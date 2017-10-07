Сборная Нигерии вышла на ЧМ-2018

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Сборная Нигерии вышла на ЧМ-2018

В матче квалификации ЧМ-2018 сборная Нигерии на своём поле минимально обыграла национальную команду Замбии со счётом 1:0.

Единственный гол в поединке забил вингер лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби. Эта победа позволила "суперорлам" за тур до окончания отборочного турнира обеспечить себе выход на ЧМ-2018.

Стоит отметить, что Нигерия первой среди африканских команд завоевала путёвку в финальную часть мундиаля, который пройдёт в России.

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