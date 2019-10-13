Сборная Норвегии помешала Испании повторить рекорд квалификации Евро

Сборная Испании находилась в шаге от повторения рекорда квалификации к Чемпионатам Европы.

Чехия в период с 1995 по 2002 год одержала 15 побед подряд в отборочных турнирах Евро, у "Фурии Рохи" было 14 выигранных матчей.

Накануне испанцы в гостях играли с Норвегией и имели шанс повторить достижение чехов, но на 94-й минуте "свёрла" благодаря голу с пенальти ушли от поражения.

Таким образом, Испании составила компанию Англии, которая также имеет серию из 14 побед кряду в квалификации Евро в период с 2011 по 2019 год.

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