Сборная Норвегии поставила личный рекорд результативности в 21-м веке

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Норвегии в гостях деклассировала национальную команду Сан-Марино со счётом 8:0.

Как сообщает Squawka, норвежцы впервые в 21-м веке забили восемь голов в одном матче.

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