Сборная Омана выиграла Кубок Персидского залива
Сегодня в Кувейте завершился Кубок Персидского залива. В финале турнира сборная Омана в серии пенальти обыграла национальную команду ОАЭ.
Оман - ОАЭ - 0:0, по пенальти - 5:4
Стоит отметить, что Оман стал победителем Кубка Персидского залива во второй раз в истории.
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|3
|7
|2
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|3
|3
|3
|Йемен
|3
|2
|4
|Бахрейн
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Оман
|3
|5
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|5
|3
|Кувейт
|3
|4
|4
|Ирак
|3
|1