Сборная Омана выиграла Кубок Персидского залива

Сегодня в Кувейте завершился Кубок Персидского залива. В финале турнира сборная Омана в серии пенальти обыграла национальную команду ОАЭ.

Оман - ОАЭ - 0:0, по пенальти - 5:4

Стоит отметить, что Оман стал победителем Кубка Персидского залива во второй раз в истории.

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