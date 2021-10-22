Сборная Парагвая назначила нового главного тренера
Аргентинец Гильермо Баррос Скелотто официально возглавил сборную Парагвая.
48-летний специалист сменил у руля "красно-белых" уволенного ранее Эдуардо Бериццо.
Контракт с новым тренером рассчитан до 2024 года. Примечательно, что его помощником будет брат-близнец Густаво Баррос.
Скелотто известен по работе в "Ланусе", "Палермо", "Бока Хуниорс" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
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