Сборная Парагвая определилась с новым главным тренером
Ассоциация футбола Парагвая на своём официальном сайте объявила о назначении Эдуардо Бериццо на пост главного тренера национальной сборной.
49-летний испанский специалист сменил у руля "гуарани" Хуана Карлоса Осорио. Презентация нового наставника запланирована на пятницу, 22 февраля.
Ранее Бериццо возглавлял "Эстудиантес", "О’Хиггинс", "Сельту", "Севилью" и "Атлетик".
Напомним, что в 2017 году тренер сумел побороть рак предстательной железы.
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