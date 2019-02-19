Сборная Парагвая определилась с новым главным тренером

Ассоциация футбола Парагвая на своём официальном сайте объявила о назначении Эдуардо Бериццо на пост главного тренера национальной сборной.

49-летний испанский специалист сменил у руля "гуарани" Хуана Карлоса Осорио. Презентация нового наставника запланирована на пятницу, 22 февраля.

Ранее Бериццо возглавлял "Эстудиантес", "О’Хиггинс", "Сельту", "Севилью" и "Атлетик".

Напомним, что в 2017 году тренер сумел побороть рак предстательной железы.

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