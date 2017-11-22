Сборная Перу может быть исключена из числа участников Чемпионата Мира, ее место может занять Италия

Теги перуиталия

Сборная Перу может быть исключена из числа участников Чемпионата Мира, ее место может занять ИталияСборная Перу может быть исключена из числа участников Чемпионата Мира 2018-го года, информирует Football Italia со ссылкой на южноамериканскую прессу.

Сообщается, что в Перу на рассмотрение был внесен закон, согласно которому Федерация футбола этой страны должна будет перейти под контроль государства, что полностью противоречит правилам ФИФА. Если этот нормативный акт будет принят, то не исключен вариант, при котором "бело-красные" будут дисквалифицированы из числа участников Мундиаля. Вакантное место, как предполагает местная пресса, может быть отдано сборной Италии.

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комментарии
саша

Почему именно Италия? Есть много других сборных которые тоже не едут.

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Зенден

Глупости какие-то, даже если и допустить, что будет дисквалификация сборной Перу, то на ЧМ-2018 поедет Новая Зеландия, но уж никак не Италия.

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