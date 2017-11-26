Сборная Перу не будет отстранена от Чемпионата Мира-2018



Правительство Перу не приняло закон о полном контроле над Федерацией футбола страны.

Такое решение было принято из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА могла усмотреть в законе вмешательство государства в футбольные дела. Это грозило сборной Перу отстранением от участия в Чемпионате Мира-2018.

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