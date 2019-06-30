Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки-2019.
В основное время уругвайцы забили три гола, однако были отменены судьей.
В серии пенальти перуанцы были сильнее, а игрок "Барселоны" Луис Суарес не смог переиграть вратаря соперника.
В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили. А в другом полуфинале сборная Бразилии сразится с Аргентиной.
Уругвай - Перу - 0:0 . Пенальти - 4:5
Серия пенальти: Суарес - 0:0 (вратарь). Герреро - 0:1. Кавани - 1:1. Руидиас - 1:2. Стуани - 2:2. Йотун - 2:3. Бентанкур - 3:3. Адвинкула - 3:4. Торрейра - 4:4. Флорес - 4:5.
Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Де Арраскаэта, Нандес (Торрейра, 57), Вальверде (Стуани, 90+7), Бентанкур, Суарес, Кавани.
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Руидиас, 85), Йотун, Флорес, Тапия, Герреро, Каррильо (К.Гонсалес, 75).
А еще: Суарес: "Месси будет играть в сборной Аргентине, пока не выиграет что-то"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
-
Судья отменил три гола сборной Уругвая в матче с Перу
-
Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"
-
Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков прибыл на сборы к "Ахмату"
-
"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену
-
1
Зидан мастерски забил гол в ворота женской команды
-
ЦСКА интересуется 21-летним форвардом "Штугарта"
-
Владелец "Ливерпуля": "В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ"
-
Шарлия - о ЦСКА: "Перейти в команду такого масштаба - большой шаг вперед в моей карьере"
-
Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом
-
Камерун и Гана не смогли выявить победителя в матче группового турнира Кубка Африки
-
Чалов: "Со "Спартаком" не может быть товарищеской игры"
-
СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера"
-
"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии", а "Оренбург" обыграл "Краковию"
-
"Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче
-
Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы"
-
1
Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо
-
Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА
-
Мавритания и Ангола разошлись миром в Кубке Африки