Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки-2019.

В основное время уругвайцы забили три гола, однако были отменены судьей.

В серии пенальти перуанцы были сильнее, а игрок "Барселоны" Луис Суарес не смог переиграть вратаря соперника.

В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили. А в другом полуфинале сборная Бразилии сразится с Аргентиной.

Уругвай - Перу - 0:0 . Пенальти - 4:5

Серия пенальти: Суарес - 0:0 (вратарь). Герреро - 0:1. Кавани - 1:1. Руидиас - 1:2. Стуани - 2:2. Йотун - 2:3. Бентанкур - 3:3. Адвинкула - 3:4. Торрейра - 4:4. Флорес - 4:5.

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Де Арраскаэта, Нандес (Торрейра, 57), Вальверде (Стуани, 90+7), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Руидиас, 85), Йотун, Флорес, Тапия, Герреро, Каррильо (К.Гонсалес, 75).

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