Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата Мира

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Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата МираСборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче за право участия на Чемпионате Мира в России.

Перу - Новая Зеландия - 2:0

Голы: Фарфан, 28 - 1:0, Рамос, 65 - 2:0.

Перу: Гальесе, Адвинчула, Рамос, Родригес, Трауко, Тапия, Поло (Каррильо, 74), Куэва (Зела, 86), Флорес, Фарфан, Руидиас (Йотун, 66).

Новая Зеландия: Маринович, Колви, Боксол, Рид, Дюран (Броки, 77), Винн, Льюис (Рохас, 59), МакГлинчи, Томас, Тюилома (Вуд, 46), Барбарусес.

Напомним, вчера на ЧМ пробилась Австралия. | soccernews.ru

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