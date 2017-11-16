Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата Мира

Сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче за право участия на Чемпионате Мира в России.

Перу - Новая Зеландия - 2:0

Голы: Фарфан, 28 - 1:0, Рамос, 65 - 2:0.

Перу: Гальесе, Адвинчула, Рамос, Родригес, Трауко, Тапия, Поло (Каррильо, 74), Куэва (Зела, 86), Флорес, Фарфан, Руидиас (Йотун, 66).

Новая Зеландия: Маринович, Колви, Боксол, Рид, Дюран (Броки, 77), Винн, Льюис (Рохас, 59), МакГлинчи, Томас, Тюилома (Вуд, 46), Барбарусес.

Напомним, вчера на ЧМ пробилась Австралия. | soccernews.ru