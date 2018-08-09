Сборная Перу продлила контракт с главным тренером

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Сборная Перу продлила контракт с главным тренером

Федерация футбола Перу объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Рикардо Гарекой.

60-летний специалист заключил трёхлетнее соглашение, рассчитанное до конца отборочного турнира к ЧМ-2022.

Напомним, что на прошедшем мундиале сборная Перу под руководством Гареки вылетела по итогам группового этапа.

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