Сборная Перу сенсационно разгромила Чили в полуфинале Кубка Америки-2019

В рамках 1/2 финала Кубка Америки-2019 сборная Перу крупно обыграла Чили со счётом 3:0.

Сенсационный результат своими голами обеспечили Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро.

Чили – Перу - 0:3

Голы: Флорес, 21 - 0:1, Йотун, 38 - 0:2, Герреро, 90 - 0:3.

Чили: Арьяс, Исла, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Босежур, Арангис, Пульгар, Видаль, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Варгас, Санчес.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо (Поло, 71), Куэва (Бальон, 80), Флорес (Гонсалес, 50), Герреро.

В финале Кубка Америки-2019 Перу сыграет с Бразилией, а Чили сразится с Аргентиной в матче за третье место.

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