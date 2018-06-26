Сборная Перу забила два безответных мяча Австралии, одержав первую за 40 лет победу на ЧМ

Сборные Австралии и Перу встретились между собой в третьем туре ЧМ. Перуанцы завершили борьбу уже после двух туров, проиграв Дании и Франции. Австралии же необходимо было побеждать своего соперника и надеяться на французов, которым в третьем туре ничего не было нужно, и они выпустили второй состав. В итоге европейцы сыграли вничью, которая их устроила, да и Австралия не справилась со своей первоочередной задачей. Перу выиграл впервые за 40 лет, сегодня многотысячная армия поклонников южноамериканской сборной будет гулять в Сочи.

Австралийцы владели небольшим преимуществом, но никаких моментов создать не смогли, перуанцы же отсиделись в обороне, а затем на 18 минуте больно укололи своего соперника, забив гол. Со своей половины поля перуанцы забросили мяч на Герреро, тот убежал от защитников, навесил на противоположный края штрафной на Каррильо, а тот точно выстрелил в дальний левый угол.

Через несколько минут уже сам Герреро откликнулся на навес Йотуна, но попал прямо в Райана. Австралии необходимо было активизироваться, они также провели несколько своих атак, одна из которых завершилась проходом Рогича по центру, он обыграл нескольких соперников и, войдя в штрафную, пробил в створ – Гальесе ногой отразил мяч. Затем Рогич остро простреливал с фланга, Гальесе до мяча не добрался, а на дальнюю штангу спешил Круз, однако его опередил Сантамария.

В начале второго тайма перуанцы сумели забить второй гол в этой игре, похоронив шансы соперника на плей-офф. После удара от Куэвы мяч попал в Йединака, затем отлетел к Герреро, который точно пробил с разворота. После этого момента Австралия окончательно потухла, сборная уже не верила в проход дальше и бросила играть, перуанцы контролировали игру, чаще атаковали и даже могли забить третий гол, когда Эдисон Флорес стрелял по воротам после паса Герреро, но попал в штангу.

Перуанцы в матче престижа сумели забить два гола и порадовать своих болельщиков, Австралия же бесславно прощается с мундиалем.

Австралия - Перу 0:2

Голы: Каррильо, 18 - 0:1

Австралия: Райан - Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич - Единак, Муй -Леки, Рогич, Крус - Юрич.

Перу: Гальесе - Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.