Сборная Польши готова к техническому поражению в стыковом матче с Россией

Фото твиттер Польской футбольной ассоциации

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски подтвердил, что команда не будет играть с Россией ни при каких обстоятельствах.

Стыковой полуфинальный матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами запланирован на 24 марта.

"Готовы ли мы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся", - сказал Квятковски.

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

Не пропустите: Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией. | http://soccernews.ru