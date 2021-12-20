Сборная Польши может потерять тренера за три месяца до стыкового матча с Россией
Наставник сборной Польши Паулу Соуза может покинуть занимаемый пост ради возвращения к клубной работе.
По информации журналиста Николо Скиры, португальский специалист ведёт переговоры с "Фламенго".
51-летний тренер входит в шорт-лист бразильского клуба, однако у "красно-чёрных" есть и другие кандидаты.
Напомним, что Соуза возглавляет польскую сборную с января 2021 года.
24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.
Не пропустите: Назван стадион, который примет мартовские стыковые матчи сборной России. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге
-
Сборная Польши может потерять тренера за три месяца до стыкового матча с Россией
-
"Ливерпуль" назвал цену на Филлипса
-
Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге
-
"Манчестер Сити" побил клубный рекорд 92-летней давности
-
Стало известно, когда Ломовицкий станет игроком "Рубина"
-
Руководству "Барселоны" разрешили взять заем для реконструкции "Камп Ноу"
-
"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"
-
Петраков назвал причину кризиса в Украине
-
Азар определился со своим будущим в "Реале"
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
-
1
"Наполи" удержал победу над "Миланом"
-
1
"Челси" хочет подписать защитника "Милана"
-
2
Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
-
"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу
-
Кейн прервал двухмесячную безголевую серию
-
Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20