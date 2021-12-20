Сборная Польши может потерять тренера за три месяца до стыкового матча с Россией

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Сборная Польши может потерять тренера за три месяца до стыкового матча с Россией

Фото инстаграм Паулу Соузы

Наставник сборной Польши Паулу Соуза может покинуть занимаемый пост ради возвращения к клубной работе.

По информации журналиста Николо Скиры, португальский специалист ведёт переговоры с "Фламенго".

51-летний тренер входит в шорт-лист бразильского клуба, однако у "красно-чёрных" есть и другие кандидаты.

Напомним, что Соуза возглавляет польскую сборную с января 2021 года.

24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Не пропустите: Назван стадион, который примет мартовские стыковые матчи сборной России. | http://soccernews.ru
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