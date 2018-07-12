Сборная Польши объявила имя нового главного тренера

Польский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о назначении Ежи Бженчека на пост главного тренера национальной сборной.

У руля "белых орлов" 47-летний специалист сменил Адама Навалку, который покинул команду после провального выступления на ЧМ-2018.

Стоит отметить, что ранее Бженчек возглавлял только польские клубы. Его последним местом работы была "Висла". | http://soccernews.ru