Сборная Польши определилась с новым тренером
Стало известно, кто возглавит сборную Польши вместо ушедшего в декабре Паулу Соузы.
По информации Przeglad Sportowy, новым наставником "белых орлов" станет Адам Навалка.
О возвращении 64-летнего специалиста объявят в понедельник. Напомним, что он уже тренировал польскую команду с 2013 по 2018 год.
Зарплата Навалки составит 200 тысяч евро в год + солидный бонус за выход на ЧМ-2022.
Польша является соперником сборной России по стыкам отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встретятся 24 марта в Москве.
Не пропустите: Крыховяк жёстко раскритиковал экс-тренера сборной Польши Соузу. | http://soccernews.ru
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|Люксембург
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|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
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|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
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|9
|9
|5
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|9
|4
|6
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|9
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|Группа C
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|2
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|3
|Чехия
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|10
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|5
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|6
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|1
|Сербия
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|21
|2
|Ирландия
|10
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|3
|Уэльс
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|17
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|5
|Грузия
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|5
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|Молдова
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|М
|О
|1
|Польша
|10
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|2
|Дания
|10
|20
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|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
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|Армения
|10
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|М
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|1
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|10
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|2
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|18
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|Группа G
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