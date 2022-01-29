Сборная Польши определилась с новым тренером

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Сборная Польши определилась с новым тренером

Фото инстаграм Адама Навалки

Стало известно, кто возглавит сборную Польши вместо ушедшего в декабре Паулу Соузы.

По информации Przeglad Sportowy, новым наставником "белых орлов" станет Адам Навалка.

О возвращении 64-летнего специалиста объявят в понедельник. Напомним, что он уже тренировал польскую команду с 2013 по 2018 год.

Зарплата Навалки составит 200 тысяч евро в год + солидный бонус за выход на ЧМ-2022.

Польша является соперником сборной России по стыкам отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встретятся 24 марта в Москве.

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