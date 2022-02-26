Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках отбора ЧМ-2022
Полуфинальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши оказался под угрозой срыва.
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что команда собирается бойкотировать ближайшую встречу из-за ситуации на Украине.
"Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - написал Кулеша в твиттере.
Напомним, что матч должен состояться 24 марта на нейтральном поле.
С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.
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