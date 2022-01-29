Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за Абрамовича

Фото инстаграм Андрея Шевченко

СМИ узнали, почему Польский футбольный союз прекратил переговоры с Андреем Шевченко по поводу назначения на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Przegląd Sportowy, одной из причин стала дружба украинского специалиста с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

В Польше опасались, что российский бизнесмен может оказать влияние на Шевченко в преддверии стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что сборные России и Польши сыграют 24 марта в Москве. Победитель пары разыграет путёвку на чемпионат мира с Чехией или Швецией.

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