Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за Абрамовича

Теги польшаандрей шевченкороссияроман абрамович

Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за Абрамовича

Фото инстаграм Андрея Шевченко

СМИ узнали, почему Польский футбольный союз прекратил переговоры с Андреем Шевченко по поводу назначения на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Przegląd Sportowy, одной из причин стала дружба украинского специалиста с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

В Польше опасались, что российский бизнесмен может оказать влияние на Шевченко в преддверии стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что сборные России и Польши сыграют 24 марта в Москве. Победитель пары разыграет путёвку на чемпионат мира с Чехией или Швецией.

Не пропустите: Сборная Польши определилась с новым тренером. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор

"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов