Сборная Польши отреагировала на решение CAS по поводу России

Фото твиттер Польской футбольной ассоциации

Пресс-служба сборной Польши прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что CAS решил отклонить апелляцию РФС, который добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела по отстранению сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

"Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет", - говорится в комментарии.

Стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Польши был запланирован на 24 марта.

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