Сборная Польши потеряла восемь игроков перед матчем с Латвией
Сборная Польши столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча второго тура квалификации Евро-2020 против Латвии.
По словам главного тренера "белых орлов" Ежи Бженчека, сразу восемь футболистов заболели ангиной. В их числе форварды Аркадиуш Милик и Кшиштоф Пентек.
Напомним, что матч Польша - Латвия состоится в воскресенье, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.
В первом туре квалификации поляки обыграли Австрию (1:0), а латыши уступили Македонии (1:3).
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