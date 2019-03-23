Сборная Польши потеряла восемь игроков перед матчем с Латвией

Сборная Польши столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча второго тура квалификации Евро-2020 против Латвии.

По словам главного тренера "белых орлов" Ежи Бженчека, сразу восемь футболистов заболели ангиной. В их числе форварды Аркадиуш Милик и Кшиштоф Пентек.

Напомним, что матч Польша - Латвия состоится в воскресенье, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

В первом туре квалификации поляки обыграли Австрию (1:0), а латыши уступили Македонии (1:3).

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