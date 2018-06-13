Сборная Польши прилетела в Россию

Сборная Польши прибыла в Россию, чтобы принять участие в Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный твиттер турнира.

Поляки будут жить и тренироваться в Сочи.

Напомним, что на ЧМ-2018 Польша сыграет в одной группе с командами Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

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