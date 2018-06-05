Сборная Польши теряет ключевого защитника
3ащитник "Монако" и сборной Польши Камиль Глик получил травму плеча, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 30-летний центрбек повредился на тренировке в понедельник, исполняя удар в падении через себя.
Напомним, что Глик вошёл в итоговую заявку сборной Польши на ЧМ-2018. На групповом этапе мундиаля подопечным Адама Навалки предстоит сыграть с Сенегалом, Колумбией и Японией. | http://soccernews.ru
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|2
|Дания
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|Мексика
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|1
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|0
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|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
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|М
|О
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|Колумбия
|0
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|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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