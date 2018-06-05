Сборная Польши теряет ключевого защитника

3ащитник "Монако" и сборной Польши Камиль Глик получил травму плеча, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 30-летний центрбек повредился на тренировке в понедельник, исполняя удар в падении через себя.

Напомним, что Глик вошёл в итоговую заявку сборной Польши на ЧМ-2018. На групповом этапе мундиаля подопечным Адама Навалки предстоит сыграть с Сенегалом, Колумбией и Японией. | http://soccernews.ru