Сборная Польши уволила главного тренера, который вывел команду на Евро-2020
Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек покинул свой пост, сообщается на сайте польского футбольного союза.
Причины отставки Бонека не разглашаются. Имя нового наставника пока не определено.
Бженчек тренировал сборную Польши с лета 2018 года. Под его руководством польская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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