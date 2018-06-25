Сборная Португалии минимально обыгрывает Иран после первого тайма

Завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Ирана и Португалии.

Пока в этом поединке был забит только один гол - его в свой актив записал вингер победителя Евро-2016 Рикарду Куарежма.

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