Сборная Португалии обратилась к болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Сборная Португалии обратилась к своим болельщикам после вылета с Чемпионата Мира 2018 года.

"Мы отдали всё, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно. Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира. Мы - одна большая семья. Продолжим прикладывать все силы ради Португалии" - говорится в публикации в официальном твиттере португальской сборной.

Напомним, что подопечные Фернанду Сантуша в 1/8 финала ЧМ-2018 уступили Уругваю со счётом 1:2.

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