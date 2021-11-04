Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
Сборная Португалии опубликовала свою заявку на матчи квалификации к ЧМ-2022.
Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Диогу Кошта ("Порту"), Руи Патрисиу ("Рома").
Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту").
Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья, Матеуш Нуньеш ("Спортинг"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Жоау Моутинью, Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Ренату Санчеш ("Лилль").
Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рафа Силва ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико Мадрид"), Андре Силва ("РБ Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Рафаэль Леау ("Милан").
Сборная Португалии сыграет с Ирландией (11 ноября) и Сербией (14 ноября).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14