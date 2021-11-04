Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022

Теги чемпионат мирапортугалия

Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

Сборная Португалии опубликовала свою заявку на матчи квалификации к ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Диогу Кошта ("Порту"), Руи Патрисиу ("Рома").

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту").

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья, Матеуш Нуньеш ("Спортинг"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Жоау Моутинью, Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Ренату Санчеш ("Лилль").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рафа Силва ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико Мадрид"), Андре Силва ("РБ Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Рафаэль Леау ("Милан").

Сборная Португалии сыграет с Ирландией (11 ноября) и Сербией (14 ноября).

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