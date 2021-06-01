Сборная Португалии обыграла сборную сборную Италии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

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Сборная Португалии обыграла сборную сборную Италии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыФото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

Сборная Португалии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2021 в дополнительное время обыграла Италию со счетом 5:3.

В полуфинале Португалия встретится с Испанией.

Чемпионат Европы U21

1/4 финала

Португалия U21 — Италия U21 — 5:3 (2:1)

Голы: Мота, 6 (1:0). Мота, 31 (2:0). Побега, 45 (2:1). Рамуш, 58 (3:1). Скамакка, 60 (3:2). Кутроне, 89 (3:3). Жоау Филипе, 109 (4:3). Шику Консейсау, 119 (5:3).

Португалия U21: Кошта, Далот, Диогу Лейте, Кейруш, Тавареш, Фернандеш (Жоау Филипе, 74), Виейра (Бару, 86), Браганса (Шику Консейсау, 86), Рамуш (Флорентину, 69), Витинья, Мота (Леан, 94).

Италия U21: Карнесекки, Белланова (Дзаппа, 75), Сала (Кутроне, 81), Дель Прато, Раньери, Ловато, Фраттези, Ровелла (Соттиль, 81), Побега (Маджоре, 75), Скамакка (Риччи, 91), Распадори.

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