Сборная Португалии отправилась в Россию на ЧМ-2018

Сборная Португалии отправилась в Москву для участия в Чемпионате Мира.

Из российской столицы команда отправиться в Кратово, где поселится на базе "Сатурн".

Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Испанией ("Фишт", 15 июня), Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).

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