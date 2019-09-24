Сборная Португалии отреагировала на 3 место Роналду в голосовании за лучшего игрока мира
Пресс-служба сборной Португалии прокомментировала новость о том, что нападающий национальной команды и "Ювентуса" Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
"Лучший в истории", - гласит пост в официальном Twitter португальской сборной.
.@Cristiano pic.twitter.com/tASzCHHcMP— Portugal (@selecaoportugal) 23 сентября 2019 г.
34-летний португалец набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку (38) и португальскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (38).
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