Сборная Португалии отреагировала на 3 место Роналду в голосовании за лучшего игрока мира

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Сборная Португалии отреагировала на 3 место Роналду в голосовании за лучшего игрока мира

Пресс-служба сборной Португалии прокомментировала новость о том, что нападающий национальной команды и "Ювентуса" Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Лучший в истории", - гласит пост в официальном Twitter португальской сборной.

34-летний португалец набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку (38) и португальскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (38).

Не пропустите: Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года. | http://soccernews.ru
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