Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019

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Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019

В финальном матче Лиги Наций сборная Португалии одержала победу над Нидерландами.

Единственный гол в матче на свой счет записал Гонсалу Гедеш.

Португалия – Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60 - 1:0

Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Силва, 75), Бруну Фернандеш (Моутинью, 81), Вильям Карвалью, Роналду.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Нет нападающих калибра Клюйверта, Хасселбайнка, Ван Нистелроя, Маккая, Ван Хойэдонка. Жаль конечно, но все у оранжевых еще впереди. Добротная команда и отличный тренер.

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jugulator
Пьянь

Скучноват матч оказался, ждал большего. Я так понял, что седьмой номер у португальцев на поле не выходил, чтобы не провалить очередной финал.

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ADMuH
ADMuH

А сколько седьмой номер у португальцев финалов со сборной правалил?

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Крош
Крош

Следующая цель - Кубок Матч Премьер.

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