Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019

В финальном матче Лиги Наций сборная Португалии одержала победу над Нидерландами.

Единственный гол в матче на свой счет записал Гонсалу Гедеш.

Португалия – Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60 - 1:0

Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Силва, 75), Бруну Фернандеш (Моутинью, 81), Вильям Карвалью, Роналду.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

Читайте также: Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций. | http://soccernews.ru