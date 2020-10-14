Сборная Португалии показала, чем занимается Роналду на изоляции

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Сборная Португалии показала, чем занимается Роналду на изоляции

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с балкона следил за тем, как команда проводит тренировку. Футболист находится на изоляции, так как заразился коронавирусом.

Фотографию опубликовала пресс-служба сборной Португалии в Instagram.

Напомним, что 35-летний Роналду заразился в расположении сборной Португалии. Форвард не поможет национальной команде в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

Не пропустите: Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
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