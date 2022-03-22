Сборная Португалии потеряла Пепе перед стыками отбора ЧМ-2022

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Центральный защитник "Порту" Пепе не поможет сборной Португалии в ближайших матчах.

24 марта в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 португальцы сразятся с Турцией. В случае победы они встретятся с Италией или Северной Македонией.

39-летний футболист пропустит обе игры из-за коронавируса, который обнаружили у него накануне.

В заявке португальской сборной Пепе заменил защитник "Лилля" Тиагу Джало.

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