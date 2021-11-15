Сборная Португалии проиграла домашний матч квалификации ЧМ впервые за 13 лет

Фото твиттер сборной Португалии

Сборная Португалии прервала серию без поражений в домашних играх отборочных турниров Чемпионата Мира.

Подопечные Фернанду Сантуша в воскресенье вечером уступили на своём поле Сербии и не сумели получить прямую путёвку на ЧМ-2022.

Это первый проигранный матч португальцев в родных стенах в рамках квалификации ЧМ с 2008 года, сообщает Gracenote Live.

13 лет назад команда в Лиссабоне потерпела поражение от Дании со счётом 2:3.

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