Сборная Португалии провела встречу с президентом страны

Сборная Португалии встретилась с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой перед отъездом команды на Чемпионат Мира в Россию.

На встрече присутствовали все футболисты и тренеры сборной Португалии. В ходе общения португальский лидер пожелал действующим чемпионам Европы удачи на мировом первенстве.

На ЧМ-2018 Португалия сыграет в группе с Марокко, Испанией и Ираном.

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