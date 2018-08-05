Сборная Португалии рассматривает вариант с приглашением Моуринью

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может стать тренером сборной Португалии.

Как сообщает Mirror, португалец является фаворитом АПЛ на быструю отставку и в случае неудачных выступлений команды он может быть уволен из "МЮ".

Отмечается, что португальской федерации футбола нравится работа Фернанду Сантуша, но если Моуринью будет свободен они сменят тренера.

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