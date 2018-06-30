Сборная Португалии сравнивает счет в матче с Уругваем

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Сборная Португалии сравнивает счет в матче с Уругваем

Сборная Португалии восстановила паритет в матче с Уругваем.

Голом отметился центральный защитник португальцев Пепе.

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