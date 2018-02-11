Сборная Португалии стала чемпионом Европы по футзалу, Россия заняла третье место

В финальном матче чемпионата Европы по футзалу сборная Португалии переиграла национальную команду Испании со счётом 3:2 и стала победителем турнира.

Португалия - Испания - 3:2

Голы: Рикардиньо, 1 - 1:0, Тольра, 19 - 1:1, Лин, 32 - 1:2, Коэльо, 39 - 2:2, Коэльо, 50 - 3:2.

Видео: Обзор финала чемпионата Европы по футзалу

Стоит отметить, что бронзовые медали на Евро завоевала сборная России, одолевшая в матче за третье место Казахстан.

Видео: Обзор матча за третье место чемпионата Европы по футзалу

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