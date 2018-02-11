Сборная Португалии стала чемпионом Европы по футзалу, Россия заняла третье место
В финальном матче чемпионата Европы по футзалу сборная Португалии переиграла национальную команду Испании со счётом 3:2 и стала победителем турнира.
Португалия - Испания - 3:2
Голы: Рикардиньо, 1 - 1:0, Тольра, 19 - 1:1, Лин, 32 - 1:2, Коэльо, 39 - 2:2, Коэльо, 50 - 3:2.
Видео: Обзор финала чемпионата Европы по футзалу
Стоит отметить, что бронзовые медали на Евро завоевала сборная России, одолевшая в матче за третье место Казахстан.
Видео: Обзор матча за третье место чемпионата Европы по футзалу
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1