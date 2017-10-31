Сборная Португалии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Кратово

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Сборная Португалии во время ЧМ-2018 будет базироваться в КратовоСборная Португалии на время чемпионата мира 2018 года остановится в Кратово.

Информацию официально подтвердили в местных футбольных органах.

"Федерация футбола Португалии выбрала именно футбольную базу, а не гостиницу, учитывая, что здесь созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира. Для средств массовой информации будет создана рабочая зона, а также пресс-центр", — говорится в сообщении португальской стороны.

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