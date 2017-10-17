Сборная-разочарование старта сезона топ-5 европейских лиг

Теги луис суаресгонсало игуаинанхель ди мария

Сборная-разочарование старта сезона топ-5 европейских лигЕвропейский сезон только набирает обороты, но специалисты популярного ресурса Squawka уже составили сборную команду из игроков топ-5 европейских чемпионатов, которые разочаровали своим выступлением на старте сезона в своих первенствах. Вот как она выглядит.

Вратарь - КЕЙЛОР НАВАС

Возраст: 30

Клуб: "Реал"

Страна: Коста-Рика

Статистика на старте сезона: 6 матчей, 5 пропущенных мячей

Центральный защитник - ЖОЭЛЬ МАТИП

Возраст: 26

Клуб: "Ливерпуль"

Страна: Камерун

Статистика на старте сезона: 8 матчей

Центральный защитник - ЭШЛИ УИЛЬЯМС

Возраст: 33

Клуб: "Эвертон"

Страна: Уэльс

Статистика на старте сезона: 7 матчей

Центральный защитник - ХОСЕ ХИМЕНЕС

Возраст: 22

Клуб: "Атлетико"

Страна: Уругвай

Статистика на старте сезона: 4 матча, 1 забитый мяч

Центральный полузащитник - РЕНАТУ САНЧЕШ

Возраст: 20

Клуб: "Суонси"

Страна: Португалия

Статистика на старте сезона: 4 матча

Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА

Возраст: 25

Клуб: "Арсенал"

Страна: Швейцария

Статистика на старте сезона: 8 матчей, 3 результативные передачи

Правый вингер - АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН

Возраст: 24

Клуб: "Ливерпуль"

Страна: Англия

Статистика на старте сезона: 8 матчей

Левый вингер - ДАВИД АЛАБА

Возраст: 25

Клуб: "Бавария"

Страна: Австрия

Статистика на старте сезона: 4 матча, 1 результативная передача

Плеймейкер - АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ

Возраст: 29

Клуб: ПСЖ

Страна: Аргентина

Статистика на старте сезона: 6 матчей, 1 результативная передача

Форвард - ГОНСАЛО ИГУАИН

Возраст: 29

Клуб: "Ювентус"

Страна: Аргентина

Статистика на старте сезона: 8 матчей, 3 забитых мяча, 2 результативные передачи

Форвард - ЛУИС СУАРЕС

Возраст: 30

Клуб: "Барселона"

Страна: Уругвай

Статистика на старте сезона: 5 матчей, 3 забитых мяча, 1 результативная передача

Итоговая схема:

Не пропустите: результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
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