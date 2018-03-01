Сборная "Реала Сосьедад" всех времен по версии Marca: Карпин и здесь в составе
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за басков. Вот как она выглядит.
Вратарь: ЛУИС АРКОНАДА
Статистика выступлений за клуб: 551 матч
Период выступлений за клуб: 1974-1989
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Правый защитник: АЙТОР ЛОПЕС РЕКАРТЕ
Статистика выступлений за клуб: 320 матчей, 4 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1998-2007
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Центральный защитник: АЛЬБЕРТО ГОРРИС
Статистика выступлений за клуб: 599 матчей, 16 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1979-1993
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Центральный защитник: ИНЬИГО МАРТИНЕС
Статистика выступлений за клуб: 239 матчей, 17 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2011-2018
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Левый защитник: АГУСТИН АРАНСАБАЛЬ
Статистика выступлений за клуб: 353 матча, 5 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1993-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Опорный полузащитник: ХАБИ АЛОНСО
Статистика выступлений за клуб: 124 матча, 10 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1999-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Правый полузащитник: ВАЛЕРИЙ КАРПИН
Статистика выступлений за клуб: 194 матча, 37 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1994-1996, 2002-2005
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Левый полузащитник: ХАВИ ДЕ ПЕДРО
Статистика выступлений за клуб: 324 матча, 52 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1993-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Плеймейкер: ХАБИ ПРИЕТО
Статистика выступлений за клуб: 529 матчей, 74 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2003-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Форвард: ДАРКО КОВАЧЕВИЧ
Статистика выступлений за клуб: 284 матча, 107 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1996-1999, 2002-2007
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Форвард: НИХАТ КАВЕЧИ
Статистика выступлений за клуб: 142 матча, 57 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2001-2006
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Главный тренер: ДЖОН ТОШАК
Статистика во главе команды: 328 матчей, 124 победы, 85 ничьих, 119 поражений
Период руководства командой: 1985-1989, 1991-1994, 2000-2002
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|26
|51
|4
|Валенсия
|26
|50
|5
|Севилья
|26
|42
|6
|Вильярреал
|26
|41
|7
|Эйбар
|26
|38
|8
|Жирона
|26
|37
|9
|Хетафе
|26
|36
|10
|Бетис
|25
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|32
|13
|Эспаньол
|26
|31
|14
|Леганес
|26
|30
|15
|Реал Сосьедад
|25
|29
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|26
|18
|20
|Малага
|26
|13