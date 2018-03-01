Сборная "Реала Сосьедад" всех времен по версии Marca: Карпин и здесь в составе

Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за басков. Вот как она выглядит.

Вратарь: ЛУИС АРКОНАДА

Статистика выступлений за клуб: 551 матч

Период выступлений за клуб: 1974-1989

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Правый защитник: АЙТОР ЛОПЕС РЕКАРТЕ

Статистика выступлений за клуб: 320 матчей, 4 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1998-2007

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Центральный защитник: АЛЬБЕРТО ГОРРИС

Статистика выступлений за клуб: 599 матчей, 16 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1979-1993

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Центральный защитник: ИНЬИГО МАРТИНЕС

Статистика выступлений за клуб: 239 матчей, 17 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2011-2018

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Левый защитник: АГУСТИН АРАНСАБАЛЬ

Статистика выступлений за клуб: 353 матча, 5 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1993-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Опорный полузащитник: ХАБИ АЛОНСО

Статистика выступлений за клуб: 124 матча, 10 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Правый полузащитник: ВАЛЕРИЙ КАРПИН

Статистика выступлений за клуб: 194 матча, 37 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1994-1996, 2002-2005

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Левый полузащитник: ХАВИ ДЕ ПЕДРО

Статистика выступлений за клуб: 324 матча, 52 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1993-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Плеймейкер: ХАБИ ПРИЕТО

Статистика выступлений за клуб: 529 матчей, 74 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2003-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Форвард: ДАРКО КОВАЧЕВИЧ

Статистика выступлений за клуб: 284 матча, 107 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1996-1999, 2002-2007

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Форвард: НИХАТ КАВЕЧИ

Статистика выступлений за клуб: 142 матча, 57 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2001-2006

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Главный тренер: ДЖОН ТОШАК

Статистика во главе команды: 328 матчей, 124 победы, 85 ничьих, 119 поражений

Период руководства командой: 1985-1989, 1991-1994, 2000-2002

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Итоговая схема:

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