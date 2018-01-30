Сборная "Реала" всех времен по версии Marca
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты мадридского "Реала", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "сливочных". Вот как она выглядит.
Вратарь: ИКЕР КАСИЛЬЯС
Статистика выступлений за клуб: 724 матча, 750 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 1999-2015
Количество выигранных трофеев с клубом: 19
Правый защитник: СЕРХИО РАМОС
Статистика выступлений за клуб: 545 матчей, 69 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2005-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 18
Центральный защитник: ФЕРНАНДО ЙЕРРО
Статистика выступлений за клуб: 575 матчей, 122 забитых мячf
Период выступлений за клуб: 1989-2003
Количество выигранных трофеев с клубом: 11
Левый защитник: РОБЕРТО КАРЛОС
Статистика выступлений за клуб: 523 матча, 69 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1996-2007
Количество выигранных трофеев с клубом: 13
Правый полузащитник: МИЧЕЛ
Статистика выступлений за клуб: 413 матчей, 95 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1984-1996
Количество выигранных трофеев с клубом: 16
Центральный полузащитник: ФЕРНАНДО РЕДОНДО
Статистика выступлений за клуб: 223 матча, 5 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1994-2000
Количество выигранных трофеев с клубом: 7
Центральный полузащитник: ЛУКА МОДРИЧ
Статистика выступлений за клуб: 241 матч, 13 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2012-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 13
Левый полузащитник: ЗИНЕДИН ЗИДАН
Статистика выступлений за клуб: 227 матчей, 49 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2001-2006
Количество выигранных трофеев с клубом: 6
Форвард: АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО
Статистика выступлений за клуб: 229 матчей, 156 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1953-1964
Количество выигранных трофеев с клубом: 15
Форвард: РАУЛЬ
Статистика выступлений за клуб: 738 матчей, 322 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1994-2010
Количество выигранных трофеев с клубом: 16
Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Статистика выступлений за клуб: 420 матчей, 426 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2009-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 15
Главный тренер: ЗИНЕДИН ЗИДАН
Статистика во главе команды: 124 матча, 89 побед, 22 ничьих, 13 поражений
Период руководства командой: 2016-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 8
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|28
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|Реал Сосьедад
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|Алавес
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