Сборная "Реала" всех времен по версии Marca

Теги реал мадрид

Сборная "Реала" всех времен по версии MarcaАвторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты мадридского "Реала", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "сливочных". Вот как она выглядит.

Вратарь: ИКЕР КАСИЛЬЯС

Статистика выступлений за клуб: 724 матча, 750 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2015

Количество выигранных трофеев с клубом: 19

Правый защитник: СЕРХИО РАМОС

Статистика выступлений за клуб: 545 матчей, 69 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2005-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 18

Центральный защитник: ФЕРНАНДО ЙЕРРО

Статистика выступлений за клуб: 575 матчей, 122 забитых мячf

Период выступлений за клуб: 1989-2003

Количество выигранных трофеев с клубом: 11

Левый защитник: РОБЕРТО КАРЛОС

Статистика выступлений за клуб: 523 матча, 69 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1996-2007

Количество выигранных трофеев с клубом: 13

Правый полузащитник: МИЧЕЛ

Статистика выступлений за клуб: 413 матчей, 95 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1984-1996

Количество выигранных трофеев с клубом: 16

Центральный полузащитник: ФЕРНАНДО РЕДОНДО

Статистика выступлений за клуб: 223 матча, 5 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1994-2000

Количество выигранных трофеев с клубом: 7

Центральный полузащитник: ЛУКА МОДРИЧ

​​​​​​​Статистика выступлений за клуб: 241 матч, 13 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2012-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 13

Левый полузащитник: ЗИНЕДИН ЗИДАН

​​​​​​​Статистика выступлений за клуб: 227 матчей, 49 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2001-2006

Количество выигранных трофеев с клубом: 6

Форвард: АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО

​​​​​​​Статистика выступлений за клуб: 229 матчей, 156 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1953-1964

Количество выигранных трофеев с клубом: 15

Форвард: РАУЛЬ

​​​​​​​Статистика выступлений за клуб: 738 матчей, 322 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1994-2010

Количество выигранных трофеев с клубом: 16

Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

​​​​​​​Статистика выступлений за клуб: 420 матчей, 426 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2009-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 15

Главный тренер: ЗИНЕДИН ЗИДАН

Статистика во главе команды: 124 матча, 89 побед, 22 ничьих, 13 поражений

Период руководства командой: 2016-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 8

Итоговая схема:

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комментарии
Messi

место Роналду Марсело, а то странная какая то система 3-4-4

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РМ

в место Редондо можно было Гути, в место Мичела Фигу и получится Галактикос)))

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Пьянь

Тренер должен быть Дель Боске.

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РМ

точно.

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