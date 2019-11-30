Сборная России анонсировала товарищеский матч против Польши

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Сборная России анонсировала товарищеский матч против Польши

Сборная России следующим летом проведет товарищескую игру против Польши.

Сообщается, что матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 состоится 2 июня 2020 года.

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 России предстоит сыграть против Бельгии, Дании и Финляндии.

Соперниками Польши по группе стали Испания и Швеция. Еще один участник определится после стыковых матчей.

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